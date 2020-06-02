21 يونيو.. امتحانات الدور الثاني للطلاب في القاهرة

أكد محمد عطية مدير مديرية التعليم في القاهرة، الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية التحريرية، وامتحانات الدور الثاني 2020 للطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر قهري مقبول، والذين لم يقدموا المشروع البحثي، اعتبارا من 21 يونيو، وفق القواعد المنظمة في هذا الشأن وظروف الوضع الراهن ومراعاة اتخاذ الإجراءات الوقائية والأمنية والتباعد والمسافات؛ للوقاية من الفيروسات وتحديدا فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

وتطرق عطية، خلال اجتماعه بقيادات المديرية وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية، إلى تصورات الورقة الامتحانية متعددة التخصصات (امتحان الدور الثاني) في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ومواد التراجم ووضع الأسئلة وعددها ومواصفاتها فيما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس الماضي، للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي.

ونوه بتكليف وحدة البحث العلمي والتعلم النشط بالمديرية بتدريب الطلبة والمعلمين على كيفية إعداد المشروعات البحثية وإدراج البحث العلمى ضمن المناهج الدراسية مع العام الدراسي الجديد ويكون ضمن تكليفات الطلبة في المواد الدراسية.

كما شارك عطية مع قيادات التعليم بالقاهرة في ماراثون مشي مصغر من أجل توفير بيئة عمل إيجابية صحية ومحفزة؛لبث الحماس وحشد الطاقات الإبداعية.