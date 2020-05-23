إنقاذ منزل تيمون وبومبا في الحلقة الأخيرة من مسلسل رجالة البيت

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل رجالة البيت بطولة كل من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني إنقاذ تيمون وبومبا لمنزلهم من تحت سلطة رجل الأعمال مراد بسبوسة.

وبدأت أحداث الحلقة الأخيرة من رجالة البيت باستيلاء رجل الأعمال مراد بسبوسة على منزل تيمون وبومبا بعدما نجح في جعلهم يوقعون على العقود دون علمهم ومن ثم أن يطردهم من المنزل ويقرر هدمه.

يبدأ تيمون وبومبا مع عائلتهم في التخطيط من أجل إنقاذ المنزل، ويجدون أن المنزل يتبقى عليه ساعات قليلة ويكمل 100 عام ولا يحق لأحد هدمه بعد مرور 100 عام لأنه يصبح تابع لهيئة الآثار وينجحون في تعطيل هدم المنزل بالفعل ويظلون فيه دون هدمه.

مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، آيتن عامر، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.

ويمكنكم متابعة المسلسل من خلال 3 قنوات خلال شهر رمضان، وأعلنت القنوات مواعيد عرض العمل على شاشتها، حيث يعرض على "CBC" الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.15 صباحا، و3.30 عصرا، وعلى قناة "DMC" يعرض الساعة 12 صباحا، ويعاد الساعة 6.15 صباحا، ويعرض على قناة "ON" الساعة 7.45 مساء.