برلماني عن وجود 80% من الكمامات بالسوق غير مطابقة للمواصفات: كارثة

وصف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تصريحات الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، والتي أكد فيها أن الكمامات الموجودة في السوق حاليا 80% منها غير مطابق للمواصفات الطبية والوقائية المتبعة عالميا بأنها كارثة.

وطالب حساسين في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، بتكليف الأجهزة المختصة بشن حملات مكثفة على مصانع بير السلم وأماكن تصنيع الكمامات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين، لأن وجود كمامات غير مطابقة للمواصفات في الأسواق سيؤدي إلى عدم الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى وجود مافيا حاليا للاتجار البشع وبأرواح المواطنين في ملف الكمامات، خاصة أن هناك العديد من الأطفال "السريحة" الذين يقفون في العديد من الميادين والشوارع لبيع الكمامات ولا أحد يعرف ما إذا كانت هذه الكمامات مطابقة للمواصفات أم مغشوشة ومصنعة تحت بير السلم.