بجائزة مالية 1500دولار.. "المحامين العرب" يعلن عن مسابقة حول كورونا

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عن تنظيم مسابقة كتابة بحثية باللغة العربية، حول الموضوعات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ومواجهة فيروس كوفيد 19، والتي تسببت في حدوث خلل عالمي على جميع المستويات، والدول الهشة، والمجتمعات الضعيفة، ولا سيما المناطق المتضررة من النزاع، هي الأكثر عرضة للتهديد في ضوء انهيار النظم الصحية دون استجابة فورية وتعاون دولي من قبل الدول والمنظمات الإنسانية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية تفاصيل المسابقة، قيمة الجوائز المالية، طريقة الاشتراك، وآخر موعد للمسابقة، وفقا لما نشرته النقابة العامة للمحامين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط المسابقة البحثية للمحامين العرب

حددت لجنة شؤون المهنة، برئاسة الأمين العام المساعد أحمد سعيد القحطاني، شروط المشاركة والتي جاءت كالتالي:

– يجب أن يرفق بالمقال سيرة ذاتية موجزة "جملة أو جملتين عن المؤلف" تصف الوظيفة الحالية للمؤلف أو الجهة التي يتبعها.

– تتراوح عدد صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة.

– إعداد ملخص للبحث لا يتجاوز 3 صفحات.

– يرجى إرسال البحث قبل 30 يوليو 2020.

ـ يجب أن تكون فكرة البحث من تحليلك الشخصي.

– يجب مراعاة قواعد الكتابة المستقرة في أغلب الدل العربية.

– تجنب انتحال أو استخدام أفكار ومعلومات شخص آخر دون الإشارة إلى المصدر.

جوائز المسابقة

– فائز واحد فقط 1500 دولار.

وأوضحت اللجنة أنه يمكن تناول هذا الموضوع من عدة جوانب مختلفة وهي:

ـ التحديات القانونية المرتبطة بتداعيات فيروس كوفيد 19، على الفئات الأكثر استضعافا، مثل المهاجرين، النازحين، اللاجئين، والأشخاص المحرومين من حريتهم.

ـ إمكانية وصول المساعدات الانسانية في ضوء الجوائح وتداعيتها.

ـ تأثير كوفيد 19 على التحديات المعاصرة التي تواجه القانون الدولي الانساني، مثل مكافحة الإرهاب، والحرب السييرانية، والحرب في المدن.

طريقة الاشتراك في المسابقة

أشارت اللجنة إلى أن التقديم يكون عبر البريد الالكتروني للأمانة العامة Arablawyersunion@gmail.com