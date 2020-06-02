طوارئ في "الأوقاف" لتنفيذ خطة عودة المساجد بعد تصديق لجنة كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف حالة الطواريء بداخلها، للبدء في التجهيز للمرحلة الأولى من خطة عودة المساجد للعمل، حال إقراراها من لجنة أزمة كورونا التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة.

أوضحت المصادر، لـ"الوطن"، أن الوزارة ستعرض عدة خيارات في خطتها على لجنة ادارة ازمة كورونا المستجد بشأن الفتح، وتعد أبرز ملامح الخطة فتح المساجد في المحافظات الحدودية كمرحلة أولى، حيث تتسم تلك المحافظات بقلة أعداد المواطنين، مما يسهل السيطرة علي الفتح

مشيرا الي ان هناك أصوات داخل الوزارة كانت تنادي بفتح المساجد الكبري بالقاهرة فقط، وإحكام القبضة عليها، إلا أن الوزارة انتهت بتفضيل فتح المساجد بالمحافظات الحدودية، حيث رجحت المصادر ان تشمل المرحلة الأولى، فتح اعداد كبيرة بتلك المحافظات قد يصل العدد الي 4 الاف مسجد.

وبحسب الخطة فإن الفتح لن يشمل كافة المساجد علي مستوي تلك المحافظات، فسيتم اختيار مساجد بعينها، كذلك هناك ١٠ ممنوعات كلية، لن يسمح بها داخل المساجد خلال المرحلة الأولي، حيث سيمنع فتح الزوايا، والمصليات، وأماكن الوضوء، والحمامات والأضرحة، وعقد القران، ومنع عدم فتح القاعات للأفراح ودور المناسبات للعزاء، ومنع الدروس والندوات والفاعليات، ومنع الدروس النسائية ومصليات النساء

كذلك تشمل الممنوعات العشر استمرار منع اقامة صلاة الجنازات داخل المساجد، والابقاء على الصلوات الرئيسية فقط، حيث سيتم فتح المسجد للصلاة وغلقها بعد الصلاة مباشرة، واعتبار ذلك مسئولية شخصية للإمام والعاملين.

وبحسب المصادر، فان خطة الوزارة، المعروضة على لجنة ادارة الأزمة بمجلس الوزراء تشمل اتجاهين للفتح إما فتح المساجد لصلاة الجمعة أو الفتح للصلوات الخمس أيضا، وان الاتجاه الأقرب سيكون للصلوات الخمس والجمع معا، والأمر متروك بيد لجنة ادارة ازمة كورونا المستجد.

المصادر، أوضحت، للوطن، ان خطة الوزارة تشمل أيضا عمليات تعقيم المساجد، فهناك اتجاه داخل الوزارة ينادي بان تكون المساجد التي تفتح في المرحلة الأولي بلا فرش وذلك لتسهيل عملية التعقيم، قبل كل صلاة بغسل الأرضيات بالكلور والمياه.

أشار المصادر، ان هذا المقترح يشمل ازمة في بعض المساجد، لان السجاد بها "ملزوق بغراء" ويصعب ازالته، لانه في حالة الإزالة ستضر الوزارة لاستبداله بسجاد أخر كذلك لن تكون ارضية المسجد متساوية للصلاة بسبب الغزاء، مشيرا الي ان تلك المساجد سيتم عمليات التعقيم بها، من خلال رش السجاد بشكل دوري، ولن يسمح لأي مصلي الدخول للمسجد بدون كمامة ومصلية خاصة واعتبار هذا الأمر تكليف رسمي للعاملين بالمسجد.

وبحسب المصادر فإنه حال تصديق لجنة الأزمة على الفتح فإنه لن يكون الفتح الجمعة المقبلة، التي سيتم بث شعائرها من الجامع الأزهر مع استمرار غلق كافة المساجد علي مستوي الجمهورية، ورفع آذان النوازل، وسيكون الفتح بعد التصديق بأيام قلائل، حتى تستطيع الوزارة انهاء استعدادتها في ضوء القرارات الجديدة وما ستتخذه اللجنة.

وتقوم الوزارة بإتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بالمحافظات استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، كذلك تم توجيه خطاب المدريات ببعض الالتزام وتشمل الكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، راسيا وأفقيا، بحيث تكون المسافة بين كل مصلي وآخر وبين الصفوف متر ونص افقيا ورأسيا، كذلك عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء .