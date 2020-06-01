"الأوقاف" تنشر مخططا توضيحيا لصفوف الصلاة والتباعد في المساجد

نشرت وزارة الأوقاف، اليوم، مخططا توضيحيا لشكل الصفوف بالمساجد عند صدور قرار من لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء بفتحها، وجاء في المخطط توزيعا للمصلين بشكل متباعد بفاصل متر ونصف بين كل مصلٍ وآخر.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء؛ لمناقشة أعمال صيانة وفرش المساجد بالمحافظة، استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وشهد الاجتماع اطلاع المحافظ على ضوابط العودة إلى المساجد، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات، والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بمساجد محافظة جنوب سيناء.

كما اطلع المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل: قناع الوجه الواقي، والكمامة القطنية القابلة للغسل وحاجز المكتب الواقي، الذي تنتجه المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف خلال أيام.