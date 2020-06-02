البورصة تربح 5.9 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها في ختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.9 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 555.5 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 1.09% ليبلغ مستوى 10338.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.88% ليبلغ مستوى 1192.2 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 1.76% ليبلغ مستوى1918.43 نقطة.

وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 109 شركات ارتفاعا، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، وحافظت 27 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.