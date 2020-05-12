مبيعات بالمليارات وتوزيع أرباح بالملايين.. "طلعت مصطفى" سهم الأحلام لمستثمري البورصة

يواصل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيق أداء متميز بالبورصة المصرية، سواء من حيث المركز المالي أو من حيث الأرباح الموزعة على المساهمين، والتى بلغت 182.5 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي فى 2019.

وتبدأ المجموعة توزيع الأرباح على المساهمين من خلال كوبون نقدي بقيمة 0.088 جنيه للسهم، وذلك لحاملي السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الاثنين، من خلال قسطين متساويين بقيمة 0.044 جينه لكل كوبون، وحددت مجموعة طلعت مصطفى، مواعيد الصرف للكوبون رقم 7؛ إذ يتم صرف القسط الأول اعتباراً 14 مايو الجاري، ويتم صرف الثاني اعتباراً من يوم 15 يوليو المقبل.

جاء ذلك بعد تحقيق مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج مالية قوية خلال عام 2019، إذ حققت إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقابل 10.9 مليار جنيه خلال عام 2018 بنسبة نمو 7%، وبلغ مجمل الربح المجمع 4.51 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 4.05 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 11%، وبلغ صافى الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة مبلغ 1.87 مليار جنيه فى عام 2019 مقابل 1.70 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 10%. وحققت المجموعة صافى الربح المستقل دون نتائج أعمال الشركة التابعة عام 2019 حوالى 471 مليون جنيه مقارنة بحوالى 309 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو 52%، كما بلغ رصيد الوحدات المباعة، ولم يتم تسليمها للعملاء تقريبا مبلغ وقدره 49.5 مليار جنيه مقابل 41.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة، وهو ما يعكس أثر الزيادة فى المبيعات التى تحققت خلال الفترة مقارنة بالفترة المقارنة، والناتجة عن تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة خلال الفترة الماضية، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات فى قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات، وفقا للجدول الزمنى خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مبيعات عقارية بلغت 20.4 مليار جنيه خلال عام 2019، مما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة، وزيادة حصتها من السوق العقارى وقدرتها على الاستفادة من الطلب المتنامى فى السوق المحلى من خلال توفير منتجات عقارية تتلائم مع احتياجات السوق وبأسعار مناسبة ومدروسة، إلا أن ما حققته المجموعة من مبيعات عقارية خلا لعام 2019 قد جاء بفارق لا يتجاوز 4% أو 0.9 مليار جنيه مقارنة بما حققته المجموعة خلال عام 2018، والذى بلغ 21.3 مليار جنيه، وهذا الفارق ناتج وبشكل أساسى عن صافى قيمة الاستحواذ بمبلغ مليار جنيه، والذى تم على المدارس الأربعة بالرحاب ومدينتى، وهو ما كانت تمتلكه المجموعة من مدارس قائمة فى 2018 كمقارنة بالاستحواذ الذى تم فى عام 2019، بقيمة 300 مليون جنيه على مدرسة واحدة سيتم إنشائها فى الرحاب.

وأقر المساهون في الجمعية العمومية السنوية، يوم 29 مارس الماضي، توزيع 500 مليون جنيه أرباحاً مقسمة إلى 182.5 مليون جنيه توزيعات نقدية على المساهمين بواقع كوبون نقدي 0.088 جنيه للسهم على أن يتم التوزيع على قسطين، فيما وزعت باقى الأرباح بين 5% للاحتياطى القانونى، وحصة العاملين ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، على تعديل كل من المادة 19، المادة 45 من النظام الأساسى للشركة.