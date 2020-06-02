وزيرة الصناعة: الكمامة القماش تستخدم 20 يوما.. وثمنها 5 جنيهات

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه منذ بداية التعامل مع أزمة فيروس كورونا كان كل التوجه في الصناعة على العمل على إنتاج المستلزمات الطبية والكمامات الطبية، والقدرة على توفير هذه المستلزمات للمستشفيات بجميع أنواعها، ولكن أصبح علينا الآن التعايش مع الوضع ومع تواجد فيروس كورونا والاعتماد على الكمامات الطبية سيكون شيء مكلف، وقد يكون غير مناسب لكل فئات المواطنين.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عبدالغني والإعلامية مفيدة شيحة، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة "cbc" أنه تم الاستقرار على إنتاج الكمامة القطنية أو من المنسوجات وهذه الكمامة تكون مواصفاتها مواصفات طبية معتمدة من وزارة الصحة سواء من ناحية النسيج أو نوع الصبغة.

وأكدت جامع على أن إنتاج الكمامات القماش ستكون فرصة جيدة جدا لتشغيل مصانع المنسوجات لإنتاج هذه الكمامة وتوفيرها بسعر مناسب للمواطن لاستخدامها لمدة 20 يوم تقريبا، وسعرها 5 جنيهات وهو سعر تكلفة الإنتاج تقريبا.

وأشارت جامع إلى أنه تم التنسيق مع الوزارت التي لديها طلبات على الكمامات، وأول وزارة هي وزارة النقل من أجل توفيرها على المترددين على المواصلات مثل القطارات ومترو الأنفاق وهكذا، ووزارة التعليم كي يتم إتاحتها لطلاب الثانوية العامة في امتحانتهم ووزارة التعليم العالي فيما يخص امتحانات السنوات النهائية.