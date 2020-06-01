الناظر: الكمامة القماش تفي بالغرض.. اغسلوها جيدا بالماء والصابون

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المعهد القومي للبحوث الأسبق، إنّه وحتى الآن لم يتم إثبات جدوى المياه المالحة في القضاء على فيروس كورونا.

وأضاف الناظر، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "ten"، أنّ غسل الكمامات المصنوعة من القماش كاف تماما للقضاء على فيروس كورونا وأي ميكروب آخر بها، وبالنسبة ولغير القادرين على شراء كمامة يوميا، فعليهم شراء كمامة من القماش تكون مدمجة من طبقتين بالقماش القطن وطبقة من الشوفان بالخارج، مع حياكتها جيدا، وهي عملية وتفي بالغرض.

وأكد أنّ ارتداء حامي العينين ليس ضروريا خارج المنزل، كونه مخصص للأطباء، ويجب الاكتفاء بالكمامات فقط، مشيرا إلى أنّ هناك خطورة في إقامة الأفراح خلال الوقت الراهن، نظرا لانتشار فيروس كورونا، إذ إنّ التجمعات تنشر العدوى بين المدعوين.