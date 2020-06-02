السودان: مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان تهاجم قواتنا في دارفور

قال الجيش السوداني، إن مجموعات تنتمي لحركة تحرير السودان ومجلس الصحوة الثوري تهاجم قواتنا في منطقة غرب جبل مرة بدارفور، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم.

واندلعت في 2003 حرب أهلية في السودان أدت إلى مقتل عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من أهل دارفور، ونزوح ما يقارب مليوني نسمة، وأدى القتال الدائر بين حكومة السودان والميليشيات ومجموعات المتمردين الأخرى إلى ارتكاب فظائع على مدى واسع كقتل واغتصاب المدنيين.

وأثارت الأمم المتحدة الانتباه للأزمة في دارفور منذ 2003، وظل إيجاد حلّ مستدام لها الشغل الشاغل لمجلس الأمن وأمينين عاميين متتاليين، وفي 5 مايو من 2006 تمّ التوقيع على اتفاق سلام دارفور الذي تمّ التوصل إليه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبدعم من الأمم المتحدة وشركاء آخرين، وعبر عملية سلام جديدة بدأت في العاصمة القطرية "الدوحة" في 2010، واستمرت حتى 2011 وقّع عدد قليل من الأطراف على وثيقة إطارية تمّ التوصل إليها بنهاية تلك العملية.

وما تزال الجهود الدبلوماسية والسياسية متواصلة لإلحاق الأطراف غير الموقعة بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، وفي أعقاب مشاورات رفيعة المستوى جرت في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا" تمكنت دائرة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة من تكوين بعثة الاتحاد الأفريقي بالسودان عرفت اختصارا بـ"أميس"، وبدأت الإعداد لنشر بعثة غير مسبوقة لعمليات حفظ السلام في دارفور مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، وزعماء دوليون آخرون وافق السودان على استقبال هذه القوة في يونيو 2007.