حسب الله: الجيش الأبيض تصدى لشائعات الجماعات الإرهابية

نعى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، شهداء الأطباء من فرق الجيش الأبيض، المتوفين إثر مواجهتهم فيروس كورونا المستجد.

وقال حسب الله، فى بيان صحفى، إن جيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وكل من ينتمون للمنظومة الصحية المصرية هم الصقور والبواسل والأبطال الذين يتقدمون الصفوف في مواجهة أزمة فيروس كورونا، فضلا عن إحباطهم محاولات جماعة الاخوان الإرهابية وجميع التيارات والجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الاخوان المارقة وجميع المتربصين بهذا الوطن.

وطالب " حسب الله"، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسماء شهداء جيش مصر الأبيض على مختلف الميادين والشوارع والمؤسسات بالدولة، تخليدا لهم وتكريما لأسرهم، ومعاملة جميع الشهداء المنتمين للمنظومة الصحية المصرية مثل شهداء مصر الابرياء من صقور القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية.