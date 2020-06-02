رئيس شركة "إجابات" يكشف عن 3 أسلحة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا

كشف محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات، عن 3 أسلحة لمواجهة فيروس كورونا في مصر، حيث كان أولها هو ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بالأسواق والأماكن الحكومية.

وأضاف "أحمد" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "MBC مصر 2 "، أن الفترة الحالية لا يمتلك فيها المواطن رفاهية عدم استخدام الكمامات في الأماكن العامة حتى لا يصاب بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن ارتداء الكمامة قد أصبح السلاح الأول لمواجهة ذلك الفيروس الوبائي.

وأكد على أن الحكومة المصرية قد بذلت مجهودات كبيرة لمجابهة الفيروس بينما يظل على المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها بحذافيرها، مشيرا إلى أن ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسل الأيدي جيدا وباستمرار بات أحد أهم الأسلحة التي على المواطنين التسلح بها خلال الفترة الحالية والمقبلة.