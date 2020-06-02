نائب محافظ الإسماعيلية يوجه بإنهاء مشكلة الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب

وجه المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الاسماعيلية بإنهاء مشكلة الصرف الصحى بمدينة القنطرة غرب.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها نائب المحافظ بمدينة القنطرة غرب، اليوم الثلاثاء، لزيارة المجاورة السابعة بالمدينة ومعاينة مشكلة الصرف الصحي بالمنطقة، كما تقدم مدير منطقة القنطرة لمياه الشرب والصرف الصحي بعرض مقترح لرفع قدرة وتغيبر الخط الرئيسي بالمنطقة، وسرعة عمل مقايسة تقديرية للعرض والتنفيذ.

وقام كرم الشحات رئيس المدينة بعرض مقترح إنشاء محلات لحل مشكلة الإشغالات بشوارع المدينة والشارع التجاري، كما رحب نائب المحافظ بالمقترح وأكد على دراسة المقترح وعرضه على المحافظ وسرعه إنهاء الإجراءات والتنفيذ.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من كرم الشحات، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وبحضور النائب عصام منسي عضو مجلس النواب والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل و العميد ياسر ياسين مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، والمهندس محمد ماضي مدير منطقة القنطرة غرب لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مارون اسحاق إستشارى التخطيط المروري.

وشملت الجولة تفقد وزيارة موقع سوق الخميس القديم، وزيارة محطة الصرف الصحي بمدينة القنطرة غرب لمتابعة إصلاح مشكلة الهبوط الأرضي أمام محطة الصرف والتأكيد على إنهاء الأعمال فى أسرع وقت.

واختتمت الجولة بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد لمتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي وضعتها الدولة حفاظا على صحة المواطنين.

وأشاد نائب المحافظ خلال الجولة بوعي المواطنين والسائقين واستجابتهم لقرارات الدولة، التي تهدف الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنيين، كما طالب المواطنيين بالبعد عن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالوقاية.