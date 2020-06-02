تصل لـ10 آلاف جنيه.. أسعار العزل بالمستشفيات الخاصة لمصابي كورونا

كشف خطاب موجه من الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب وزيرة الصحة والسكان إلى الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، عن ضبط أسعار العزل وتلقي الخدمة الطبية في المستشفيات الخاصة بناء على تعليمات رئيس الوزراء.

وذكر الخطاب أنه بعد العرض على وزيرة الصحة، هالة زايد، نتيجة العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة العلاج لكورونا بالمستشفيات الخاصة فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي.

أسعار العزل بالمستشفيات الخاصة

- تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلي تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه.

- تكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة شاملة التنفس الصناعي تتراوح بين 7500 إلى 10 آلاف جنيه.

- تكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة "دون جهاز تنفس صناعي" تتراوح بين 5000 إلى 7000 جنيه.

- تتراوح الأسعار المشار إليها طبقًا لتصنيف المستشفى وتشمل جميع بنود التكلفة متضمنة الإقامة والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية وأتعاب الأطباء والتمريض وأتعاب العمال والمساعدين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة أندرويد من هنـــــــــا، ونسخة أيفون من هنـــــــــا.