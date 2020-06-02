الصحة تضع مجموعة من الإرشادات عند ارتداء الكمامات في أماكن العمل

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات لارتداء الكمامة في أماكن العمل، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن فيروس كورونا ينتقل عن طريق قطرات السوائل المتطايرة من الفم والأنف، مشددة على ضرورة إحكام القناع على الفم والأنف جيدا لأن ذلك يمنع نقل العدوى والإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في الحيز العام وفي أماكن العمل يجب ارتداء الكمامة للفم والأنف ولا حاجة للكمامة في المنزل، وأضافت وزارة الصحة من المهم أن تكون الكمامة ملاصقة للفم والأنف.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة التحقق من أن الكمامة لا تسبب صعوبة في التنفس وخاصة لدى مصابي الأمراض القلبية أو الرئوية وقالت: "الكمامة التالفة لا تحمي من العدوى، وشددت على أهمية غسل اليدين بعد ملامسة الكمامة لتجنب نقل الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، هو 26384 حالة من ضمنهم و 1005 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

نسخة ايفون