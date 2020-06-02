الصحة: نستعد لتوزيع مليون جرعة زنك على المستشفيات ومرضى العزل المنزلي

قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إنَّ اللجنة تعمل على تحديث البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا المستجد لتحقيق أكبر نسبة تعافي من الفيروس، مؤكّدة إضافة اللجنة أدوية جديدة منها دواء الريبافيرين والإنترفيرون.

"كالترا" العلاج الخاص بالإيدز حقق نتائج جيدة في ارتفاع نسبة التعافي من كورونا

وأضافت "العسال" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ علاج كالترا الخاص بعلاج مرض الإيدز حقق نتائج جيدة في ارتفاع نسبة التعافي من الفيروس.

وتابعت: "الجهاز المناعي للمواطنين له دور كبير في التصدي للفيروس، لذلك لابد من تقويته عن طريق ممارسة الرياضة، وتناول الخضروات والفواكه، مع تناول بعض الفيتامينات مثل: فيتامين سي، والزنك، وفيتامين د".

وأكّدت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، استعداد وزارة الصحة والسكان لتوزيع مليون جرعة من الزنك على الفريق الطبي والمرضى داخل مستشفيات العزل والمرضى في العزل المنزلي.