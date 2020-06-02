زارت 5 منها.. سكرتير عام الدقهلية تقود لجنة متابعة مستشفيات العزل

تفقدت لجنة من محافظة الدقهلية اليوم 5 مستشفيات للوقوف على مدى كفاية الأطباء وأطقم التمريض وكفاية الأدوية والمستلزمات بها، في إطار قرارات مجلس المحافظين وتنفيذا لقرار المحافظ بتشكيل لجنة لمتابعة المرور على مستشفيات الفرز المعنية بمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

قادت اللجنة منال الغندور السكرتير المساعد القائم بأعمال السكرتير العام، وتضم اللجنة في عضويتها كل من وكيل وزارة الصحة ومدير إدارة المستشفيات بالدقهلية، ومدير مكافحة العدوى، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وعضو التفتيش الصيدلي ،وكيل الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، وكيل إدارة الشئون القانونية وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.

وزارت اللجنة مستشفيات شملت "مستشفى المنصورة التخصصى، ومستشفى سندوب للتامين الصحى، ومستشفى صدر المنصورة، ومستشفى حميات المنصورة، ومستشفى المنصورة الدولى" تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرانس والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر.

يذكر أن محافظة الدقهلية بها 28 مستشفى تم تخصيصها للعزل، وتستهدف اللجنة زيارتهم خلال أسبوعين علي الأكثر لحل أي مشاكل طارئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الاجهزة المعنية