"الوزراء": دوريات رقابية من الصحة والأمن الوطني على مستشفيات العزل

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظين اليوم.

وأوضح أن "مدبولي" وجه المحافظين بضرورة تشكل فرق لعمل دوريات متابعة رقابية على رأس الساعة على المستشفيات المخصصة للعزل، وذلك عبر لجنة مشكلة على مستوى المحافظات تضم ممثلين من المحافظة ووزارة الصحة والأمن الوطني.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أن صحة المواطن من صميم عمل الأمن الوطني والرقابة الإدارية، للتأكد من سير العمل في هذه المستشفيات، وضمان توفير المستلزمات الكافية للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول، وكذلك التأكد من مدى جاهزية المستشفيات للاستقبال الأمثل للمصابين دون مشاهد تكدس كالتي ظهرت من قبل، خاصة بعد ضم 320 مستشفى للعزل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن "مدبولي" شدد على أن تكون تبعية هذه اللجان للمحافظين مباشرة، وإذا كان هناك ما يلزم ينبغي أن يكون الاتصال مباشر مع رئيس مجلس الوزراء من قبل المحافظين، من أجل ضمان أن تسير المنظومة بالشكل الأمثل، وحتى لا يكون هناك ضغط على المنظومة الصحية تفاديًا للآثار السلبية مع تزايد الأعداد.