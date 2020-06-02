محافظ مطروح يتابع إجراءات الكشف على مشتبهي كورونا بالمستشفى العام

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مستشفى مطروح العام للإطمئنان على توافر جميع الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والإحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.

واستمع "شعيب" ،اليوم، خلال زيارته للمستشفى بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح للإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، مشيداً بجهود الأطباء والتمريض فى مهمتهم الإنسانية، وموجها بإستمرار الإهتمام والعناية بجميع الحالات والشكاوى الواردة، مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

وقال إن محافظة مطروح أعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692 بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لإستقبال أى إستفسارات أو شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض عليه شخصيا.

وأضاف أن هناك 7 مستشفيات جاهزة فى أى وقت لإستقبال حالات الإشتباه بالإصابة بفيروس كورنا بمطروح وهى مستشفيات الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة، مع توافر المستلزمات الطبية والوقائية لمدة أسبوعين، كما وجه محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بمطروح بالمتابعة والإبلاغ عن أى حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها خاصة التى لا يتوفر التخصص الطبى لها بمستشفيات المحافظة.