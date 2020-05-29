محافظ مطروح: نقل مصاب بكورونا من واحد سيوة للنجيلة وعزل 29 مخالطا له

تحدث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في واحة سيوة.

وقال شعيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الحالة لمواطن سافر إلى القاهرة وعاد منها وظهرت عليه الأعراض بعد 14 يوما على شكل ارتفاع في درجات الحرارة وكحة.

وأشار شعيب إلى أنه توجه للمستشفى وقاموا بعزله وسحب عينه منه وتبين إيجابيتها لفيروس كورونا وتم نقله لمستشفى العزل في النجيلة ويتلقى العلاج حاليًا وحالته طيبة.

وأكد شعيب أنه تم الوصول إلى المخالطين له وعزلهم في مقر إقامتهم بواسطة الجهات المختصة، مشددًا على أنه لم تظهر أي أعراض للأشخاص المعزولين حتى الآن، لافتًا إلى أن مسؤولي الطب الوقائي يتابعونهم بشكل يومي ويجرون لهم بعض الفحوصات الطبية يوميًا.