"أسماء" تلد لأول مرة في العزل بعد 11 عاما.. وطبيبها: العملية كانت خاصة

11 عاما حُرمت فيهم من إحساس الأمومة، رغم صغر سنها عند الزواج حيث كانت في الـ18 من عمرها، ليُكتب لها أن تشهد ذلك في زمن كورونا، وتكون السيدة أسماء أبو زيد، هي صاحبة أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مستشفى الحجر الصحي بكفر الدوار.

خضعت أسماء أبو زيد، 29 عاما، أمس، لعملية ولادة قيصرية ناجحة بمستشفى حجر كفر الدوار الشاملة، بمحافظة البحيرة، على يد فريق عمل مكون من 4 أطباء و4 تمريض و2 عمال، عقب تحويلها من حميات إيتاي البارود بعد ثبوت إيجابية إصابتها بـ"كوفيد 19"، وأنها تعاني من انفجار مبكر في جيب المياه، ما يعني أنها تحتاج لولادة قيصرية عاجلة، وفقا للدكتور محمد الشاذلي، أخصائى النساء والتوليد، المسئول عن العملية.

"عملية من نوع خاص"، هو الوصف الذي أطلقه "الشاذلي"، في حديثه لـ"الوطن"، عن الولادة، حيث إنها تعتبر الأولى بالمستشفى منذ 15 أبريل الماضي بعد إغلاق غرفة العمليات بها، لذلك احتاجت لإعادة تأهيل شامل واستقدام معدات وأدوات أخرى، فضلا عن التعقيم الضخم وطويل المدة بالغرفة وللأطباء، لتجنب الإصابة من المريضة بكورونا.

لم تقتصر خصوصية العملية على ذلك النحو، حيث تم استقدام الدكتور ممدوح جاد، أخصائي التخدير من الخارج لتخدير المريضة ببنج نصفي، فضلا عن وجود 2 من أفضل أطباء المستشفى في تخصص الأطفال هما الدكتور محمد فاروق والدكتور محمد عبدالمولى، للكشف الفوري على المولود كونه يطلق عليه مصطلح "طفل عزيز" لانتظار الأم فترة طويلة للإنجاب، على حد قول "الشاذلي".

ورغم شوق الأم الشديد لطفلتها، إلا أنها لم تتمكن من مخالطتها على الإطلاق، حيث أوضح أخصائي التوليد، أنه فور إنهاء العملية تم إجراء تحليل "كوفيد 19" للرضيعة والذي كانت نتيجته سلبية، ليتم تسليمها للأسرة سريعا، ومنع الأم من مخالطتها لتجنب الإصابة.

تلك الأجواء التي اتسمت بها العملية، جعلها تحيط بها الرهبة والخوف، لحساسية حالة المريضة والرضيعة وفيروس كورونا، إلا أنه سادت أجواء من الفرحة والسعادة بين الطاقم الطبي ومع الأم "أسماء"، موضحة أنها خلال العملية قالت إن الأب يريد تسمية الطفلة بـ"كورونا" على سبيل المرح.