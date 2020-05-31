مدير مستشفى كفر الدوار يكشف تفاصيل دفن جثة مصاب بكورونا: لم نصل لأهله

كشف الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار، تفاصيل دفن جثة مريض بكورونا بواسطة السلطات المختصة لغياب ذويه.

وقال زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المتوفى حضر من نزل سموحة للعزل لمستشفى كفر الدوار، وتوفي أثناء علاجه، لافتًا إلى أنهم لم يتوصلوا لأي شخص من ذويه لاستلامه.

وأوضح زايد أنه تواصل مع مركز الشرطة للوصول لأهل المتوفى، وأمرت النيابة العامة المباحث باجراء تحريات حول أهله لكنهم لم يصلوا لأي شيء، لافتًا إلى أن المتوفى ذكر وفي الأربعينات من عمره وبقي في ثلاجة الموتى لمدة 11 يوما حتى أمرت النيابة العامة بدفنه بعد تعذر الوصول لأهله وعدم استدلال الشرطة عليهم.