تعافي نائب مدير مستشفى القنطرة غرب من كورونا وخروجه من مستشفى العزل

خرج الدكتور نادر الشرنوبي، نائب مدير مستشفى القنطرة غرب، من مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد حجزه 27 مايو الماضي بسبب إصابته بكورونا.

جاء خروج الشرنوبي بعد إجراء تحليلين له خلال الـ 24 ساعة الماضية ثبت من خلالهما أنهما سلبيين، وتم التصريح له بالخروج متوجها إلى منزلة بالقاهرة في إجازه من العمل لمدة أسبوعين.

كان الدكتور نادر الشرنوبي، عزل نفسه منزليا عندما ثبت إصابة الـ3 حالات التي خالطها للعلاج وعندما تزايدت الأعراض تم عمل مسحة أثبتت الإصابة، وتم نقله إلى المستشفى بإسعاف خاص من مديرية الشؤون الصحية إلى مستشفى العزل بأبوخليفة.

وقال الدكتور نادر الشرنوبى بعد خروجه من المستشفى، إنه في طريقة إلى القاهرة لقضاء إجازة نقاهة بعد التعافى بمنزلة ويعود بعد أسبوعين لعمله بمستشفى القنطرة غرب.