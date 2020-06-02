تسجيل 3117 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 3117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ووفاة 64 شخصا مصابا بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور - حسبما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ حتى ظهر اليوم 157 ألفا و562 شخصا، بينهم 2565 في وضع صحي حرج، فيما بلغ عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 7942 شخصا.

وأضاف أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 123 ألفا و77 شخصا حتى الآن، مشيرا إلى خضوع 975 ألفا و936 شخصا لفحص الكشف عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم.