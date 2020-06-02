داعية: "كورونا هايعدي.. وربنا مش هيسيبنا ملطشة"

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الله خلق الإنسان وكرمه، مشيرًا إلى أنه سيحميه من الجن والفيروسات والميكروبات.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "DMC": "انت فاكر إن ربنا هيسيبنا ملطشة للجن والفيروسات والميكروبات، الأطباء بيشرحوا تكوين الجسم، وده صنع الله، وهو أتقن كل شيء".

وتابع: "الله لا يعلم بحقائق الأشياء فقط ولكن يعلم بدقائق الأشياء، وأنا ظني بربنا إن اللي بيحصل دلوقتي سحابة صيف، مش باقية، فيروس معدي كده، وهيعدي وهيمشي".

وشدد، على أهمية اتباع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، مستشهدًا بقول الله تعالى "ولا تقتلوا أنفسكم"، وحديث النبي "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"، مشيرًا إلى أن القرآن علمنا السلامة والوقاية وكيفية تناول الطعام والشراب.