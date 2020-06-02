تموين مطروح: أسعار الخضر والفاكهة بالمعرض اللوجيستي باعتماد المحافظ

قال سيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه لا يجري تغيير الأسعار بالزيادة أو النقص إلا بعد العرض على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مشيرا إلى تخصيص مفتش تموين متواجد بالمعرض وعلى أى مواطن يحصل على الخضار أو الفاكهة بأزيد عن السعر المعلن بقائمة الأسعار عليه التقدم بشكوى لمديرية التموين لإتخاذ اللازم قانونا.

وأضاف "أبواليزيد"، اليوم، أن المعرض اللوجيستى يبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة ويواصل عمله بنجاح ويلقى قبول وإستحسان مواطنى المحافظة.

وأشار إلى أن هذا الصرح الكبير فى محافظة مطروح افتتح فى 8 ديسمبر 2018 بمعرفة محافظ الاقليم وأقيم بهدف توفير الخضراوات والفاكهة الطازجة وطرحها للمواطنين بتخفيضات 30% طوال العام، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.