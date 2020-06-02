إطلاق اسم طبيب توفيا أثناء عمله على وحدة العناية المركزة للأطفال بأبوحمص

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم المرحوم الدكتور محمد صلاح خميس، على وحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى التخصصي للأطفال بدمسنا بأبو حمص، والذي وافته المنية جراء أزمة قلبية أثناء العمل بالنوبتجيات بذات الوحدة بالمستشفى.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المعروضة من الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، والمشرف الفنى على تشغيل المستشفى التخصصى للأطفال بالبحيرة.

وأكد المحافظ على تقدير وتكريم كل من يؤدي دوره بكل أمانة وشجاعة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والعمل بكل تفاني وإخلاص.

مشيداً بجهود جميع العاملين بالقطاع الصحي الذين يعملون على مدار الساعة، وتفانيهم وتقديمهم كل الجهد والطاقة لحماية وخدمة ورعاية كل مواطن منهم حرصاً على سلامتهم وتوفير بيئة صحية آمنة لهم.