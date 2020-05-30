عاجل.. وفاة ثاني طبيب في أسوان بفيروس كورونا

توفى منذ قليل الدكتور أشرف القاضى استشارى الباطنة بأسوان، متاثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل مستشفى العزل بأسوان، ويعد هو الطبيب الثانى من أفراد الجيش الأبيض الذى يتوفى في أسوان خلال أسبوع بعد الدكتور إسحق عوض استشارى الجهاز الهضمى والمناظير.

وأكد الدكتور منصور كباش نقيب الأطباء بأسوان، في تصريحات صحفية، حزنه البالغ لرحيل الطبيب الثانى من قيادات وأفراد الجيش الأبيض بأسوان متأثرا بأصابته بفيروس كورونا، ناعيا أسرته ومحبيه وأبناءه الأطباء.

وكانت محافظة أسوان سجلت اليوم خروج 7 حالات جديدة، من مستشفى العزل الصحى بمنطقة الصداقة بأسوان ونزل الشباب الدولى بطريق السادات بمدينة أسوان، عقب تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن الحالات التي تماثلت للشفاء هي "يوسف. أ .ع" و"عبدالرحمن.ع .م"، و"رحاب.ر.ح"، و"أحمد.م"، و"جيهان .م .ف"، و"محمد. ج .م"، ومحمد .ج.

ويذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.