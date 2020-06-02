"القاهرة الجديدة" ترصد مخالفات البناء وتتلقى 4 آلاف طلب تصالح

تشن أجهزة المدن الجديدة، حملات مستمرة لإزالة المخالفات وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية، وكان جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قد استقبل ما يقرب من 4 آلاف طلب تصالح وتقنين الأوضاع لبعض المخالفات البنائية بالمدينة، طبقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إنه يتم معاينة كل الطلبات حاليا لتحديد المستوفاة منها للتصالح، بينما سيتم رفض البقية، كما التجهيز لفترة ما بعد انتهاء مهلة التقدم بطلبات التصالح، حيث إنه يجرى حاليا رصد جميع الحالات المخالفة، والتي لم تتقدم بمستندات التصالح حتى الآن تمهيدا لاتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ الإزالة فور حلول التوقيت.

أما عن أنواع المخالفات التي يتقدم بها المواطنون للجهاز، فأوضح أنها تتنوع بين استكمال بناء غرف السطح وتحويلها إلى سكني وتمثل نسبة 95%، وتغيير استخدام جزء أو كل مساحة البدروم من نشاط خدمي إلى نشاط سكني بنسبة 25%، وكذا تغيير استخدام من نشاط سكنى إلى نشاط إدارى بنسبة 15%، وتغيير استخدام جزء أو كل المساحة من المولات، وزيادة مسطحات المبانى بدون ترخيص لعدد 9 مولات تجارية.

وأكد غنيم، أن الجهاز قام بتوضيح كل إجراءات التصالح على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع "فيس بوك"، وأسلوب التقدم على التصالح فى المخالفة، والمستدات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح.

وكانت "الوطن" قد حصلت على بيانات رسمية من وزارة الإسكان بشأن طلبات التصالح، كشفت أن إجمالي قيمة الرسوم التي تم سدادها مقابل تلك الطلبات بلغ حتى الآن 5 ملايين و692 ألف جنيه، بينما وصلت عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء فى المدن الجديدة 2203 طلبات فقط، حتى منتصف شهر مايو، وبلغت رسوم الفحص في المدن الجديدة مليون و525 ألف جنيه.