أشرف زكي ومنير مكرم وفتوح أحمد يودعان علي عبد الرحيم من مقابر البساتين

دفن قبل قليل الفنان الراحل على عبد الرحيم، بمقابر العائلة بمنطقة البساتين، حيث صليت عليه صلاة الجنازة وسط حضور عائلته وعدد من الفنانين.

وحضر من الفنانين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومنير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفتوح أحمد ومحمد عبد الجواد وخالد محروس وناصر شاهين وفتحي الجندي.

وتوفي علي عبد الرحيم منذ ساعات نتيجة ارتفاع في ضغط الدم، يذكر أنَّ الفنان علي عبدالرحيم، قدّم العديد من الأدوار طوال مشواره الفني، كان من أبرزها تجسّيده لشخصية "سامبو" في فيلم "شمس الزناتي" أمام الزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف.