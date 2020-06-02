حزب العدل: التهرب الضريبي يحرم مصر من موارد ضروروية للتنمية

أكد عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، أنه بعد أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي يجب على الدولة المصرية إعادة بناء النظام الضريبى، بما يحقق العدالة الضريبية ويقضى على حالة التهرب والتسيب الضريبى.

وقال إمام لـ"الوطن"، إن حالة التهرب الضريبي التي يمارسها البعض تحرم الدولة المصرية من موارد ضروروية لتمويل برامج الحماية الإجتماعية والبنية التحتية في مجالات مثل التعليم والصحة وغيرها.

وطالب بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة فى الداخل والخارج، تتضمن تخصصاتهم المهنية والعلمية وسجل خبراتهم وتوزيعهم الجغرافى، بما يخدم صناعة سياسات صحيحة للتعامل مع هذا الملف، وتحميهم من الصدمات الناتجة عن الأزمات أو تقلل من تأثيرها.

وشدد إمام على أهمية وضع سياسة واضحة لتنمية قطاع تحويلات المصريين بالخارج، تستهدف حمايته من التقلبات التى تتعرض لها منطقة الخليج، وإصلاح الخلل الناجم عن ارتفاع تكلفة التحويلات فى مصر.