حزب العدل يطالب بتعزيز التصنيع المحلي لمواجهة تداعيات كورونا

طالب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بوضع خريطة جديدة للسياسات العامة تتضمن إعادة بناء منظومة جديدة للإنفاق العام والاستثمار، بالشكل الذي يمنح أولوية للقطاعات التي تعمل كمانع اقتصادي واجتماعي في مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية، وعلى رأسها الاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية ومكافحة الفقر، وتوطين الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعة والطاقة المتجددة.

وقال إمام لـ"الوطن"، إن تداعيات أزمة كورونا تفرض على مصر إعادة النظر في مجمل السياسات العامة، ولا يمكن استدامة سياسة الاعتماد على السياحة وتحويلات المصريين بالخارج كمصدرين رئيسيين لموارد العملة الأجنبية، بالنظر إلى عدم قدرتهما على تجاوز الصدمات الخارجية.

وتابع أن انتشار فيروس كورونا صاحبه تغيرات عالمية منها ارتفاع المخاطر التي تتهدد الأمن الصحي، وتفاقم الوضع الاقتصادي وتغير أسعار الغذاء، وتصاعد تأثيرات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ونظم وأجهزة الاتصالات على كل مجالات الاقتصاد.

وشدد إمام على حتمية مراجعة أولويات الموازنة العامة، بهدف صياغة فلسفة ورؤية جديدة للإنفاق العام، تضطلع فيها الدولة بدور أكبر في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والمساندة المجتمعية وتحسين الأجور، وتوطين الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، بالتزامن مع تعميق التصنيع المحلي عبر تصنيع السلع التي تستوردها مصر من الخارج لمعالجة الفجوة بين الاستيراد والإنتاج.

وأكد على ضرورة الاستمرار في دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق والتوجه نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وذات الأولوية للدولة وفي مقدمتها المشروعات التكنولوجية التي تستهدف رفع قدرات التصنيع وزيادة الصادرات، ورفع طاقة الإنتاج الزراعي عبر الاعتماد على أحدث نظم وتكنولوجيا الزراعة والري، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الاستراتيجية، وحماية الأمن القومي الغذائي.