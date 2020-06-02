بجنيه و88 قرش.."الغزل والنسيج": ننتج 5 ملايين كمامة لتوفيرها للمواطنين

قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس نقابة الغزل والنسيج، إنه مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا وإصدار القرارات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، قامت شركة مصر للغزل والنسيج والمهندسين والفنيين التابعين للشركة على تجربة تصنيع كمامة طبقا لمواصفات وزارة الصحة، بالتالي نجحت الشركة في تعديل إحدى الماكينات لإنتاج الكمامة في الفترة الحالية.

وأضاف "إبراهيم" خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الكمامة مصنوعة من القطن تحتوي على الفلتر المخصص لها وفقا لمواصفات وزارة الصحة، لافتا إلى أن الشركة تنتج حوالي أكثر من 5 ملايين كمامة، والإنتاج يكون حسب الطلب، موضحا أن إحدى النقابات العامة طلبت اليوم توفير 30 ألف كمامة لها.

وأشار إلى أن الشركة هي إحدى شركات الدولة وتحرص على بيع الكمامة بأسعار رمزية وسعر التكلفة الحقيقية ولا تحقق من وراء ذلك ربح، لافتا إلى أن الشركة حريصة في المساهمة مع الدولة في الإجراءات التي تتخذها لمساعدة المواطنين في هذا الوقت التي يمر به العالم.

وأكد أن الكمامة المصنوعة بالشركة ليست من الكمامات التي يمكن غسلها واستخدامها من جديد، موضحا أن استعمال الكمامة يكون لمرة واحدة في اليوم ويعاد تغييرها في اليوم التالي مباشرة، لافتا إلى أن سعر الكمامة يتراوح ما بين جنيه و88 قرش "مش مكملة 2 جنيه".