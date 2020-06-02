مغني راب يُعلن شفاءه من كورونا: خالٍ من الفيروس بنسبة 100%

أعلن محمد جاد الكريم، مُغني الراب، شفاءه التام من فيروس كورونا، إذ نجح "كورس" العلاج في القضاء على الفيروس.

وكتب "جاد" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نحمد الله ونشكر فضله النهاردة الدكتور قالي انت خالي من الكورونا بنسبة 100%"، متابعًا: "أول مرة أنزل صورة أنا ومراتي فعلاً كانت معايا لحظة بلحظة قبل وبعد ما خرجت من المستشفى كانت بتعمل كل حاجة وأنا نايم على السرير مش بتحرك".

وتابع: "بشكرك يا زوجتي الحبيبة وأمي الغالية وكل ناسي وحبايبي وأهلي وكل اللي كانوا بيدعوا ليا.. أنا من غيركم ولا حاجة ربنا يديم المحبة".