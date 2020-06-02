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مغني راب يُعلن شفاءه من كورونا: خالٍ من الفيروس بنسبة 100%

كتب:

أحمد حسين صوان
10:00 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
محمد جاد الكريم

محمد جاد الكريم

أعلن محمد جاد الكريم، مُغني الراب، شفاءه التام من فيروس كورونا، إذ نجح "كورس" العلاج في القضاء على الفيروس.

وكتب "جاد" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "نحمد الله ونشكر فضله النهاردة الدكتور قالي انت خالي من الكورونا بنسبة 100%"، متابعًا: "أول مرة أنزل صورة أنا ومراتي فعلاً كانت معايا لحظة بلحظة قبل وبعد ما خرجت من المستشفى كانت بتعمل كل حاجة وأنا نايم على السرير مش بتحرك".

وتابع: "بشكرك يا زوجتي الحبيبة وأمي الغالية وكل ناسي وحبايبي وأهلي وكل اللي كانوا بيدعوا ليا.. أنا من غيركم ولا حاجة ربنا يديم المحبة".