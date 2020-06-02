رئيس البيت الفني للمسرح ينعى الفنان علي عبدالرحيم

نعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير علي عبد الرحيم، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد حياة حافلة بالأعمال الفنية الخالدة، حيث تخطت أعماله الـ ٦٠ عملا ما بين أعمال مسرحية وسينمائية و تلفزيونية.

بدأ الفنان الراحل حياته الفنية من المسرح حيث كان عضوا بفرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، ومن أهم أعماله للمسرح "القرد كثيف الشعر" "خالتي صفية و الدير"، و"رئيس جمهورية نفسه"، "عريس لبنت السلطان"، و"البلطجية"، "بعد العرض" و غيرها من الأعمال بالإضافة لاخراجه للعديد من الأعمال بالثقافة الجماهيرية.

واشتهر سينمائيا بشخصية "سامبو" من فيلم شمس الزناتي، هذا بالإضافة إلى العديد من الأعمال التلفزيونية كان منها "رجل الأقدار"، و"الراية البيضا"، و"ليالي الحلمية" وغيرهم، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.