ضياء رشوان يعقد لقاء شهر يونيو مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر

التقى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بخمسين من ممثلي الوكالات والصحف المعتمدة بمصر، في هذا التقليد الذي تحرص الهيئة العامة للاستعلامات عليه لتعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

وأكد ضياء رشوان، في كلمته الافتتاحية، سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري. كما أبدى استعداد الهيئة تسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناء على طلب المراسلين الأجانب مع المسؤولين المعنيين، إلى جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بينه وبين المراسلين.

وأشار رشوان إلى توجيه الرئيس بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفاعليات الوطنية المختلفة. وفي إطار الحوار التفاعلي بين رئيس الهيئة والحضور، قدم مجموعة من المراسلين عددا من الاقتراحات والاستفسارات من أبرزها:

· طالب البعض بضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسؤولين.

· أهمية عقد لقاءات دورية مع مسؤولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد19.

· تسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوي، الذي تم إنشاؤه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الأطقم الطبية.

وإتاحة الفرصة أمام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية.

· في ضوء تنظيم الهيئة لعدد من الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، طالب البعض بتكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل.

· أشاد الحضور بتكريم الرئيس لعميد المراسلين الأجانب في مصر السيد فولكهارت فيندفور في التاسع من ديسمبر 2019، واقترحوا اعتبار هذا التاريخ كمناسبة سنوية للاحتفال بالمراسلين الأجانب في مصر، وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيدا من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم.

في نهاية اللقاء، وعد رئيس الهيئة بالنظر بجدية في هذه المقترحات، كما استجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه على استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية.