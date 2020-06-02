بالصور.. مدير مستشفى مطروح العام يتفقد قسم العزل لحالات إصابات كورونا

تفقد الدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام، قسم العزل الذى خصص مؤخرا للحالات المشتبه بها باصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

واطمئن "سالم"، مساء اليوم، على جميع الأطقم الطبية، والتتقى بالأطباء وأطقم التمريض بالعزل مؤكدا على العمل كفريق واحد، قائلاً لهم :"نحن شركاء فى النجاح".

ونبه "سالم" على الالتزام بتطبيق جميع معايير مكافحة العدوى بين الفريق الطبى والعاملين فى قسم العزل، منعا لانتقال العدوى.

ورصدت "الوطن" بالصور تفقد مدير مستشفى مطروح العام لقسم العزل، ولقائة بالأطقم الطبية والتمريض.