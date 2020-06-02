فيديو.. الجيش الليبي يستعيد "الإصابعة" تمهيدا لحسم معركة طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، استعادة مدينة الأصابعة الاستراتيجية من أيدي الميليشيات الإرهابية المدعومة من تركيا، بعد تخطيط وعمليات بدأت منذ عدة أيام، مع هروب ميليشيات الوفاق والمرتزقة الذين انسحبوا من مدينة غريان أيضا بعد هزيمتها في الأصابعة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير، أن القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي شاركت في التمهيد وتوفير الغطاء الجوي والدعم اللازم لدخول القوات البرية إلى مدينة الأصابعة، التي سيطرت عليها ميليشيات الوفاق والمرتزقة في 21 مايو.

مدينة الأصابعة لها أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة، حيث تقع ضمن تجمع بلديات الجبل الغربي شمال غربي البلاد وتبعد حوالي 120 كيلومترا عن العاصمة طرابلس، كما تُعد المدينة نقطة محورية لخط الإمدادات العسكرية لقوات الجيش وتصل بين قواعد الجيش في ترهونة وحدود طرابلس وهي المدخل الرئيسي لمدينة غريان والتي تعتبر نقطة استراتيجية هامة نحو حسم معركة طرابلس وتحرير كامل التراب الليبي.