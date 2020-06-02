محافظ القاهرة: المستلزمات الطبية في المستشفيات تكفي لشهر

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه تفقد عددًا كبيرًا من المستشفيات، مشيرًا إلى أن الأمور طيبة فيها، وتحتوي على أسرة كافية لاستقبال مصابي كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد": "تفقدت المخازن الاستراتيجية للمستشفيات وتأكدت من توافر الأدوية، وأقول إن المستلزمات الطبية في مستشفيات المحافظة تكفي لشهر".

وتابع: "بالنسبة للعلاج المزمن فجرى صرفه لمدة 3 أشهر، ووجهت بأن يتم توصيل الدواء للمريض إلى المنزل بعد انتهاء الأشهر الثلاثة، وألا يأتي إلى المستشفيات لصرف علاجه، من أجل تقليل التجمعات".