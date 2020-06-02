تعافي مسنة مصابة بفيروس كورونا بعزل مستشفى ناصر العام

تعافت مُسنة تبلغ من العمر 72 عاما، من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العلاج داخل العزل بمستشفى ناصر العام، على مدار 10 أيام كاملة.

وودع أطباء وتمريض وإداري مستشفى ناصر العام الحاجة بدرية بالتقاط الصور التذكارية لها لحظة خروجها من المستشفى وسط حالة من السعادة والفرحة.

وكان مستشفى ناصر العام بقيادة الدكتور محمد جمال، مدير المستشفى، والدكتور عمرو نادي نائب المدير، قد استقبل منذ 10 أيام " مُسنة" تبلغ من العمر 72 عاما، إثر الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم سحب عينة منها وتثبت نتائج التحاليل ايجابيتها للفيروس ويتم احتجازها داخل العزل بالمستشفى لاستكمال علاجها.