وفيات كورونا في بريطانيا تناهز 40 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الوفيات بوباء "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 39 ألفا و369 حالة بعد وفاة 324 شخصًا منذ أمس جراء الإصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة - في بيان على موقعها الرسمي - أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 277 ألفا و985 حالة بعد تسجيل 1613 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

وأضاف البيان أن "عدد الوفيات وصل إلى 39 ألفا و369 حالة بعد وفاة 324 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس".

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤخرا أن المملكة المتحدة ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية مع بداية الشهر الجاري.