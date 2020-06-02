بريطانيا تحذر الصين من اتخاذ خطوة تحدد مسارها المستقبلي في هونج كونج

حذرت بريطانيا الصين من اتخاذ خطوة تحسم مسارها ولا يمكنها العدول عنها بشأن هونج كونج، قائلة إنَّ بكين يجب أن تتراجع وأن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه المستعمرة البريطانية السابقة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أمام البرلمان، اليوم: "الكرة في ملعب حكومة الصين، ويتعين عليها تحديد خياراتها".

وأضاف راب، أن "بإمكانها عبور خط حاسم وانتهاك الحكم الذاتي وحقوق سكان هونج كونج، أو يمكنها التراجع وتفهم المخاوف السائدة في المجتمع الدولي، وأن تكون على قدر المسؤولية كعضو رائد في المجتمع الدولي".

وأوضح راب: "لا نسعى لمنع صعود نجم الصين، نحن أبعد ما نكون عن ذلك، نرحب بالصين كعضو رائد في المجتمع الدولي ونتطلع للعمل معها في كل المجالات، من التجارة إلى التغير المناخي".