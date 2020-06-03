أستاذ بقصر العيني: "البلاكونيل" يحدث مضاعفات.. وتناوله بإشراف الطبيب

قالت الدكتورة نجلاء عبدالرازق أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بطب قصر العيني، إنه في حالة الشعور بأي عرض من أعراض فيروس كورونا حتى ولو كانت بسيطة يجب السرعة في اللجوء للطبيب للتشخيص.

وأضافت عبدالرازق، خلال حوارها مع الإعلاميات منى عبدالغني ومفيدة شيحة وسهير جودة، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية CBC، أن دواء البلاكونيل يحدث مضاعفات شديدة وتناوله يكون تحت إشراف طبي وأدوية السيولة، لكن أدوية بروتوكول وزارة الصحة يجب تناول فيتامين سي الذي يحسن المناعة بشكل كبير بالإضافة للزنك وذلك لأن الخلايا المشبعة به من الصعب أن يخترقها الفيروس، والسوائل.