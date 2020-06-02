تعافي أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى الإسماعيلية العام من كورونا

خرج الدكتور إيهاب نبيل، أخصائي الأوعية الدموية بمستشفى الإسماعيلية العام والمنتدب من معهد ناصر من مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد ثبوت سلبية عينة تحليلة الثانية اليوم وشفاءه من فيروس كورونا بعد أسبوع حجز بالمستشفى، وإجراء تحليلين ثبت أنها سلبي فيروس كورونا.

كانت مديرية الصحة أعلنت الأربعاء 27 مايو إصابة الدكتور إيهاب نبيل ـخصائى الأوعية الدموية بمستشفى الإسماعيلية العام بفيروس كرونا نتيجة لمخالطته لعدد من الحالات التي كان يباشرها بمعهد ناصر بالقاهرة ، وذلك بعد ظهور بعض الأعراض كالصداع وحرقان الحلق وارتفاع بدرجة الحرارة، خضع لإجراء مسح طبي للفيروس وتبين إيجابية العينة، ليتم إحالته إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وظل لمدة أسبوع بالمستشفى حتى أخر تحليل مساء اليوم أثبت سلبية العينة.

وكتب الدكتور إيهاب نبيل على صفحته الشخصية: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كما يليق بعظيم سلطانك ، اللهم لك الحمد في الأولى... والأخره.... يارب عصيناك في أنفسنا فسترتنا... وعصيناك جهراً فأمهلتنا .... وإبتليتنا..ولكن رحمتك أوسع من غضبك..... عينتين سلبي متتاليتين ... الحمد لله و تعافى و خرجت من المستشفى بعد تمام الشفاء

وأقدم شكري بعد الله سبحانه وتعالى الى الدكتور سعيد السقعان وكيل وزاره الصحة بالإسماعيلية، والدكتور حسن درويش مدير إسعاف الإسماعيليه، ومستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية بكل العاملين فيها متمثلة فى الدكتورعلى حطب مدير المستشفى، والدكتورعلى غراب استشارى الأمراض الصدرية بمعهد ناصر للبحوث و العلاج، والأطباء المعالجين المعاونين، والممرضين والممرضات، وكافة العاملين بالمستشفى على دعمهم لى والوقوف بجانبى خلال هذه الفترة الحرجة و شكراً لكل حد دعالى بالشفاء بظهرالغيب و كل من أطمأن عليا سواء بالتليفون أو اى وسيله من وسائل التواصل الاجتماعى .. ربنا يحفظكم جميعاً من كل شر".