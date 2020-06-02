"بصيرة" تطالب باستثناء فاقدي وضعاف البصر بالثانوية العامة من"القفازات"

طالبت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإعاقات البصرية، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باستثناء طلاب الثانوية العامة فاقدي وضعاف البصر وعددهم 660 طالبا على مستوى الجمهورية، من ارتداء القفازات داخل لجان الامتحانات كونهم يعتمدون في قراءتهم للأسئلة على طريقة برايل مما يستحيل معها استخدام قفازات فى الأيدى، وقدمت بصيرة عرضا للوزير بتقديمها دعم لتنفيذ حلول بديلة.

وأكدت دعاء مبروك، عضو المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، المدير التنفيذى لبصيرة، أن المؤسسة أكدت لوزير التربية والتعليم فى مستهل طلبها تقديرها لجهود الوزارة لإتمام إجراء طلاب الثانوية العامة لامتحانات نهاية العام، وما تقوم به التربية والتعليم من إجراءات احترازية ووقائية فى هذا الشأن لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومنها إلزام جميع الطلاب عند أدائهم للامتحانات أن يكونوا مرتدين الكمامة الواقية والقفازات، وأنه نظرا للصعوبة التى تصل لدرجة الاستحالة التي يواجهها الطلاب من فاقدى وضعاف البصر من القراءة بطريقة برايل مرتدين القفازات فى أيديهم لذا تقدمت بطلبها هذا إلى الوزير.

وأشارت مبروك، في بيان اليوم، إلى أن بصيرة تقدمت لوزير التربية والتعليم بمقترح ارتداء الطلاب من فاقدى وضعاف البصر قناعا بلاستيكيا واقيا للوجه وكمامة هم والمراقبين والمشرفين داخل لجانهم، وأن يلتزم الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية بارتداء القفازات منذ خروجهم من منزلهم إلى باب اللجنة، وأن يتخلص منها بشكل أمن أمام اللجنة وأن يرتدى قفازا لآخر بمجرد خروجه من اللجنة إلى أن يعود إلى منزله.

وأوضحت مبروك، أنه ودعما من مؤسسة بصيرة لإنجاح هذا المقترح ولضمان سلامة الطلاب من ذوي الإعاقات البصرية أثناء ادائهم الامتحانات، وعوضا عن استخدامهم للقفازات داخل اللجان، فقد تقدموا للوزير بتبرع بصيرة بحقائب وقاية شخصية توزع عليهم، تحتوى الحقيبة الواحدة على العدد اللازم من الكمامات التى يحتاجها الطالب فترة الامتحانات، والعدد اللازم من القفازات وقناع وقاية بلاستيكى للوجه وعبوة مطهر شخصى.