شوقي: الأبحاث لا تصلح مع امتحانات الثانوية العامة لافتقادها للعدالة

رفض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناقشة العملية التعليمية في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "فكرة إننا ندير العملية التعليمة عبر السوشيال ميديا بدون المتخصصين متنفعش"، مقدرًا خوف أولياء الأمور على أبنائهم.

ورد شوقي، على اقتراح باستبدال امتحانات الثانوية العامة بالأبحاث، معتبرًا أنها لا تحقق العدالة الكاملة، نظرًا لأن الطلاب تلقوا مساعدات في عمل الأبحاث، وهو ما لا يمكن في امتحانات الثانوية العامة، "فرصة العدالة المطلوبة في حالة البحث هتختفي"، مشددًا على أن القانون يلزم بأن يكون الامتحان موحد في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على توافر الاجراءات الوقائية كاملة في لجان الثانوية العامة، من توافر طبيب أو زائرة صحية، وسيارة إسعاف في كل اللجان والكنترولات بجميع أنحاء الجمهورية.

ورفض شوقي، اقتراحات البعض بإلغاء امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، مشيرًا أنها 3 مواد فقط "التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء"، مؤكدًا أن نزول الطالب للجان الامتحان، مثل نزوله للسوبر ماركت وأكثر أمانًا.