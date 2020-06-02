وزير العدل: 431 مقر شهر عقاري يخدم 100 مليون مواطن

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه يعلم تماما مشاكل الشهر العقاري وطموحاته والشخصيات القائمة على العمل فيه، مشيرًا إلى أن القطاع في حاجة إلى خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى للمحاكم والشهر العقاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "أون": "الشهر العقاري لديه 2444 موثق منذ شهر يناير، ونقلنا 1000 موظف، ليكون الإنتاج أكبر، أي أننا زدنا العمالة بنسبة 41% خلال 5 أشهر على مستوى موثقي الشهر العقاري".

وتابع: "وهناك 431 مقرا على مستوى الجمهورية، يعني كل مقر يخدم 232 ألف مواطن"، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين المحدود يمثل مشكلة، كما تعمل الوزارة على زيادة مقرات واتفقنا مع مصلحة البريد للحصول على مقرات داخل المصلحة.

وواصل: "وقعنا بروتوكولا للحصول 33 مقرًا، ومعروض علينا في الوقت الحالي 114 مقرًا جديدًا لنختار من بينهم".

وأردف، أن التوقف الناجم عن أزمة انتشار كورونا، راكم حاجات المواطنين وهو ما سيخلق ازدحاما أمام المقرات عندما تبدأ مقرات الشهر العقاري في الفتح: "من ضمن الحلول لو في 3 موظفين في المقر، يبقى قدامهم 5 مواطنين، و5 كمان عليهم والباقي واقف مستني بره، ومن غير المنطقي أن تنظم مأموريات الشهر العقاري داخل المقار وخارجها".

وأتم: "لدينا خطة شاملة لتجديد وتطوير مقار الشهر العقاري خلال الفترة المقبلة، وهناك مقر متطور في منطقة الرحاب مزود بأحدث التجهيزات التكنولوجية والخدمة مدفوعة الثمن".