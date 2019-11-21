عمر مروان: الاختفاء القسري بقى أسطوانة مشروخة والناس ملت منها

قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، إن الاختفاء القسري معناه أن تقوم الحكومة باختطاف شخص وتخفي أي معلومات عنه وذلك طبقًا لمواد المعاهدة التي وقعت عليها مصر.

وأضاف مروان خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن من يزعم أن هناك شخصا مختفيا قسرياً عليه تقديم كافة الإثباتات والدلائل على ذلك، لافتًا إلى أنهم يطلقون كلمة "مختفي قسريًا" على أي شخص متغيب.

وتابع: "الاختفاء القسري بقى أسطوانة مشروخة والناس ملت منها وانكشوا لأننا كل حدث بنبين الفرق بين المصطلحات القانونية وبنثبت أنهم متغيبين".