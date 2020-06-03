10 معلومات عن مستشفى الأقصر العام المقترح تخصيصه لعزل مصابي كورونا

تدرس وزارة الصحة والسكان مقترح تخصيص مستشفى الأقصر العام لعزل مصابي كورونا فقط، لتخفيف الضغط الواقع على مستشفى الحميات والعديسات وإسنا.

"الوطن" استعرضت أهم المعلومات الخاصة بالمستشفى الذي لا يزال يخضع حتى الآن لعمليات تطوير بهدف تجهيزه تمهيدا لضمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

1- يقع مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، تطل على كورنيش النيل.

2- قامت وزارة الصحة والسكان من الانتهاء من أعمال تطويرها وإلحاق مبنى جديد بها في عام 2018 وتجرى حاليا التجهيزات تمهيدا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

3- شملت أعمال التطوير إنشاء مبني جديد، يتكون من دور أرضي بمساحة 1840 مترًا، عبارة عن مخازن ومطبخ.

4- أصبح المستشفى يتكون من 4 طوابق تضم مختلف الأقسام الطبية، ويضم حاليا جناح لعزل مشتبهي كورونايحتوي على 32 سرير.

5- تمت زيادة عدد الأسٍّرة إلى 157 سريرًا منهم 115 للإقامة، و9 للعناية المركزة، و30 حضَّانة للمبتسرين، و3 لعناية مرضى القلب، تم زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوي إلى 50 ماكينة.

6- هناك خطة تطوير مقترحة للمستشفى تتضمن زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريراً، كما سيتم زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة، و6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى، و57 سريرعناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة "سينية، ومقطعية، ومتنقلة، وإيكو، ورنين مغناطيسي، وسونار"، ووحدة مناظير.

7- يضم قسم العيادات الخارجية 5 عيادات تخصصية، وصيدلية وقسم الاستقبال والطوارئ، وبنك الدم، والنساء والتوليد، والعديد من الأقسام الطبية الأخرى.

8- المستشفى تم تزويده بقسم لقسطرة القلب، وغرفة للعزل، وقسم للأشعة، وآخر للعمليات.

9- تم إضافة قسم المناظير ونظم المعلومات، ومعمل على أحدث مستوى وسكن للأطباء والتمريض.

10- ألحق بالمستشفى مدرسة للتمريض، ويعمل بها 273 طبيبًا، و237 من طاقم التمريض، بجانب العمال والإداريين.